Que la premisa sea el bienestar del pueblo y el desarrollo del país (+Fotos, tuits y video)

SANTA CLARA.–Tenemos posibilidades para enfrentar la actual situación, partiendo de la base de que estamos compartiendo las soluciones, que sabemos cómo debemos trabajar y qué debemos hacer; con cuyas motivaciones, que son para el bien de la Patria, la Revolución y el Socialismo, estamos en permanente combate por el bienestar del pueblo, aseguró aquí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba.

Al intervenir en el encuentro con las principales autoridades del Partido y el Gobierno de Villa Clara, para analizar la marcha de la Tarea Ordenamiento, la situación epidemiológica de la provincia, la producción de alimentos y el enfrentamiento a coleros y revendedores, entre otros temas, el mandatario señaló los incumplimientos de los protocolos establecidos, que hicieron retroceder a Villa Clara a la fase de transmisión autóctona limitada.

«¿Qué evaluación hace la provincia sobre el tratamiento dado a los viajeros arribantes al territorio? ¿Por qué el retroceso en una provincia donde se saben hacer las cosas bien? ¿Por qué se desmontó el sistema en un territorio que supo vencer eventos grandes de la covid?», preguntó Díaz-Canel, en la reunión donde también estuvieron José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y Yudi Rodríguez Hernández, primera secretaria del Comité Provincial del Partido, además de otros dirigentes.

En respuesta al Presidente cubano, el gobernador de Villa Clara, Alberto López Díaz, dijo que el retroceso ante la pandemia de la covid-19 en el tercer rebrote está dado por indisciplinas de viajeros y sus familiares, falta de seguimiento y control a los arribantes, baja percepción de riesgo y poca sistematicidad en el pesquisaje.

Sobre el tema del enfrentamiento a la covid-19, el miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda, vice primer ministro cubano, al intervenir en el debate llamó a apegarse al nuevo código de vida, en tanto llegue la vacuna, y a cumplir los protocolos sanitarios establecidos, lo que exige, entre otras tareas, mayor eficiencia en la encuesta epidemiológica; perfeccionar la calidad en la atención primaria, sobre todo, el trabajo en los consultorios del médico de la familia, y la organización de la asistencia médica.

Referido a la Tarea Ordenamiento, Marino Murillo, miembro del Buró Político del Partido y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, llamó la atención acerca del hecho de que algunos trabajadores tienen una percepción errada con relación al tema del incremento de los salarios, al pensar que quedaron en peores condiciones que antes, en especial, los más vulnerables, lo que exige una mejor explicación de su alcance y cambiar lo que deba ser cambiado, aseguró.

Dijo que ante las inquietudes de muchos de los beneficiados por el Sistema de Atención a las Familias (saf), debe realizarse un análisis profundo para no dejar a nadie desamparado, porque existen vías para ayudar a quienes no estén en condiciones de pagar el servicio que reciben, para lo cual está la asistencia social, que tiene mecanismos para ello.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz enfatizó en que nadie puede cobrar más de 18 pesos en los comedores obreros, y donde se haga, es un error que debe revisarse de inmediato, sobre lo cual dijo el Presidente Díaz-Canel que la gente no se queja por gusto, y a veces somos muy esquemáticos, porque si un trabajador no quiere algo del menú, no tienen por qué cobrársele.

Igual revisión merecen algunos precios establecidos a productos provenientes de la industria alimentaria, el comercio y la gastronomía y las minindustrias productoras de materiales de la construcción, entre otros, señaló Marrero Cruz, quien instó a librar una guerra sin cuartel contra esa tendencia, que según el mandatario cubano, pretende enmascarar la ineficiencia que caracteriza a muchas entidades.

En relación con la producción de alimentos, Jose Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro, se refirió, entre otros asuntos, a la crítica situación de la ganadería en el territorio, signada por la alta mortalidad y la baja natalidad, lo que no se corresponde con los resultados ni las potencialidades de la provincia. En cuanto al café, dijo que se ha dado prioridad a la resiembra, porque hay mucho despoblamiento aún, todo lo cual lleva mucha ciencia, y Villa Clara la tiene.

Al respecto, el Primer Ministro indicó fortalecer el programa de la Agricultura Urbana y la construcción de nuevos organopónicos y áreas de cultivo tapado, una vía rápida y segura de aportar alimentos al pueblo.

Alejandro Gil Fernández, vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, reconoció la respuesta de los más de 2 700 villaclareños que comenzaron a buscar empleo tras el inicio de la implementación de la Tarea Ordenamiento, de los cuales 1 138 son jóvenes, lo que debe aprovecharse en función de la producción y la creación de bienes y servicios.

Sobre el enfrentamiento a coleros, revendedores y aquellos que imponen precios abusivos al pueblo, se dijo que, aunque Villa Clara avanza en esta tarea, aún resultan insuficientes y poco sistemáticas las acciones desplegadas, además de aplicarse medidas que no se corresponden con la magnitud del fenómeno que tanto irrita al pueblo.

Al resumir la reunión, el Presidente Díaz-Canel subrayó que es necesario vencer rápido el rebrote de la covid-19 y avanzar en las tareas económicas, lo cual impone trabajar de manera intensa y despojarnos del mínimo síntoma de agobio o de cansancio. «Tenemos que seguir trabajando por el bienestar del pueblo», acotó.

- En la Atención Primaria de Salud persisten insuficiencias en la sistematicidad de la pesquisa a la población y en el seguimiento diario a las personas bajo vigilancia epidemiológica.

Medidas tomadas para reforzar el control sobre la pandemia en Villa Clara

- Reforzamiento de la pesquisa activa a través de los activistas de los CDR (1 023) y la FMC (5 741), además de la incorporación de 1 871 estudiantes y 559 trabajadores de la Universidad de Ciencias Médicas a esta tarea.

- Reorganización de los servicios médicos para la atención a los casos sospechosos y confirmados que se han estado incrementando.

- Creación de grupos de trabajo para atender los municipios en las diferentes fases, e incremento de las acciones de control a los procesos en las instituciones de Salud, los centros laborales y las instituciones sociales.

- Reforzamiento de los equipos de epidemiología en los hospitales y en las áreas de Salud, para lograr mejor calidad de la encuesta epidemiológica y seguir disminuyendo el número de casos sin fuente de infección precisada; así como la estratificación epidemiológica de las zonas de mayor riesgo, para establecer las medidas necesarias.

- Se garantiza el servicio de transportación a pacientes de Oncología.

- Servicio de transportación al personal de la Salud, incluyendo estudiantes de 5to. y 6to. año, hacia la capital provincial.

- Medibús desde los municipios hacia los hospitales provinciales.

- Se asegura el servicio de hemodiálisis.

- Activación de los puntos de control en los límites con otros territorios, aplicando el cierre de sus fronteras.

- Mantenimiento de la actividad económica del territorio y de los servicios a la población.

